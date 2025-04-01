دون شروط مسبقة.. ألمانيا تطالب روسيا بالموافقة على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

طالبت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق نار في أوكرانيا دون أي شروط مسبقة.

وخلال لقاء مع نظيرها الأوكراني أندريه سيبيها أثناء زيارتها الوداعية للعاصمة الأوكرانية كييف، قالت بيربوك اليوم الثلاثاء إن "أوكرانيا أوضحت أنها ليست فقط مستعدة لذلك، بل إنها تقبل وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة"، وأردفت أن " الذي يرفض ذلك هو الرئيس الروسي."

وأشارت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إلى أن الواقع يثبت أن استراتيجية بوتين لا تهدف إلى تحقيق السلام، بل إلى مزيد من الدمار، لافتة إلى أن الهجمات الروسية المستمرة على المباني السكنية والبنية التحتية للطاقة الأوكرانية دليل على ذلك. وقالت: "لذلك، فإن الأمر المؤكد بالنسبة لنا نحن الأوروبيين هو أنه لا يمكن رفع العقوبات دون تحقيق السلام." وكخطوة أولى لبناء الثقة، دعت بيربوك إلى أن تعيد روسيا "الأطفال الأوكرانيين المخطوفين".

وخلال زيارتها التاسعة وربما الأخيرة إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير 2022، وعدت بيربوك كييف بمزيد من المساعدات الألمانية.

يذكر أنه على عكس كييف، لم توافق موسكو على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، والذي اقترحته الولايات المتحدة في 11 مارس براً وبحراً وجواً. ووفقًا لروسيا، فإنها تلتزم بوقف إطلاق نار متبادل على منشآت الطاقة منذ منتصف الشهر الماضي، إلا أن الطرفين، روسيا وأوكرانيا، يتهمان بعضهما البعض بانتهاك الاتفاق.

بدوره، طالب وزير الخارجية الأوكراني سيبيها بتشديد العقوبات على روسيا، مشيرًا إلى أن موسكو تمثل "تهديدًا وجوديًا".