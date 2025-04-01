بري يدين الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت: اغتيال للقرار الأممي رقم 1701

بيروت - (د ب أ)

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم هي محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لاغتيال القرار الأممي 1701 ونسف آليته التنفيذية.

وقال بري، في بيان صحفي اليوم، إن "الغارة الإسرائيلية الغادرة التي استهدفت الضاحية الجنوبية فجراً وللمرة الثانية في غضون أيام وفي أول أيام عيد الفطر ليست خرقاً يضاف إلى ال2000 خرق إسرائيلي لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701 فحسب، بل هي عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته بيروت في ضاحيتها الجنوبية، وقبل أي شيء آخر هي محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لاغتيال القرار الأممي ونسف آليته التنفيذية التي يتضمنها الاتفاق ، والذي التزم به لبنان بكل حذافيره".

وأشار إلى أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية فجرًا "استهداف مباشر لجهود القوى العسكرية والأمنية والقضائية اللبنانية التي قطعت شوطاً كبيرًا بكشف ملابسات الحوادث المشبوهة الأخيرة في الجنوب والتي تحمل بصمات إسرائيلية في توقيتها وأهدافها وأسلوبها".

وأضاف: "لن ندين ما هو مُدان بكل المقاييس، فجريمة الفجر في الضاحية الجنوبية لبيروت وكل الجرائم التي ارتكبتها العدوانية الإسرائيلية هي دعوة صريحة وعاجلة للدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار للوفاء بالتزاماتها وإرغام الكيان الإسرائيلي على وقف اعتداءاته على لبنان استباحة سيادته والانسحاب من أراضيه المحتلة".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ فجر اليوم غارةً استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت أحد المباني وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وجرح سبعة آخرين.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت منذ الإعلان عن اتفاق لوقف النار بين إسرائيل ولبنان، حيث نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في 28 مارس الماضي على مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ثلاث غارات تحذيرية على المنطقة.

ولم تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر، ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.