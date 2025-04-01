إعلان

إسرائيل تحذر اليهود من السفر إلى سيناء خلال عيد الفصح

02:55 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا للإسرائيليين من عدم السفر إلى مصر خلال عطلة عيد الفصح اليهودي.

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إن التحذير جاء وسط مخاوف من شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج خلال عيد الفصح.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"العبرية، بأن مجلس الأمن القومي حذر من السفر إلى صحراء سيناء في مصر، التي تعد "وجهة سياحية مفضلة لدى الكثير من الإسرائيليين".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي نشر قائمة من الإرشادات لتجنب الخطر.

ويحتفل اليهود وفقا للتقويم العبري بعيد الفصح الذي يحيي ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر. وتستمر العطلة ثمانية أيام، لتنتهي في 19 من أبريل الجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل السفر إلى سيناء عيد الفصح مجلس الأمن القومي الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال
إنستاباي أم المحافظ الإليكترونية.. ما أفضل تطبيق لتحويل الأموال إلكترونيا؟
هل تشهد مصر أكبر وأعنف عاصفة ترابية غدًا؟.. الأرصاد تُجيب