إسرائيل تحذر اليهود من السفر إلى سيناء خلال عيد الفصح

(وكالات)

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا للإسرائيليين من عدم السفر إلى مصر خلال عطلة عيد الفصح اليهودي.

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إن التحذير جاء وسط مخاوف من شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج خلال عيد الفصح.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"العبرية، بأن مجلس الأمن القومي حذر من السفر إلى صحراء سيناء في مصر، التي تعد "وجهة سياحية مفضلة لدى الكثير من الإسرائيليين".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي نشر قائمة من الإرشادات لتجنب الخطر.

ويحتفل اليهود وفقا للتقويم العبري بعيد الفصح الذي يحيي ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر. وتستمر العطلة ثمانية أيام، لتنتهي في 19 من أبريل الجاري.