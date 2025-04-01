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محكمة قبرصية تسقط جميع تهم الاغتصاب الموجهة ضد 5 إسرائيليين

02:20 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

قبرص

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نيقوسيا - (أب)

أسقطت محكمة جنائية في قبرص جميع التهم الموجهة لخمسة إسرائيليين متهمين باغتصاب سيدة بريطانية في غرفة فندقية، عقب أن قضت بأن شهادتها غير موثوق بها ومليئة " بالتناقضات الأساسية".

وأفادت وكالة الأنباء القبرصية، نقلا عن بيان محكمة جنائية بأن المحكمة خلصت خلال إجراءات تم اتخاذها في جلسة مغلقة إلى أن معظم التناقضات في شهادة السيدة تتعلق بتحديد هوية المعتدين.

وقالت المحكمة إن بيان السيدة الأولى للمحققين بعد حادث الاغتصاب في الثالث من سبتمبر 2023 أظهر عددا من " نقاط الضعف" التي وفقا للظروف ليست "خارجة عن المألوف".

وقالت المحكمة إن السيدة-التي كانت في العشرينات من عمرها وقت الاغتصاب المزعوم- كانت تحت تأثير كميات كبيرة من المشروبات الكحولية وحبوب الهلوسة.

وقد نفى الخمسة إسرائيليين- الذين كانوا يبلغون من العمر 19 و 20 عاما- ارتكابهم لهذه الاتهامات .

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