جريمة هزت الكويت.. رجل يخطف طفلا ويعتدي عليه جنسيا بأول أيام العيد

(وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن ملابسات جريمة خطف واعتداء على طفل وقعت في منطقة ميدان حولي صباح يوم العيد. وأوضحت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أنه تم تحديد هوية الجاني وضبطه في وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة.

وقال المنشور إن "قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مباحث محافظة العاصمة، تمكن من كشف ملابسات الجريمة، مما يعكس كفاءة أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع".

الأمن الجنائي يضبط الجاني في جريمة خطف واعتداء على طفل في أقل من 24 ساعة



•الطفل بحالة جيدة وتم احالتة الى ادارة الطب الشرعي pic.twitter.com/JQHCS5lw2Z — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 31, 2025

وتعود تفاصيل القضية، بحسب الوزارة، إلى ورود بلاغ للجهات الأمنية عن العثور على طفل في أحد طرق محافظة العاصمة، حيث كان يعاني من أضرار جسدية نتيجة تعرضه لاعتداء جنسي. وعلى الفور، باشرت إدارة مباحث محافظة العاصمة التحريات المكثفة، التي أسفرت عن تحديد هوية الجاني وضبطه في وقت قياسي.

وأضافت الوزارة أنه تم إحالة الطفل إلى إدارة الطب الشرعي، مؤكدة أن حالته الصحية جيدة. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة جملةً وتفصيلًا، وكشفت التحقيقات أنه من أصحاب السوابق في قضايا مماثلة، كما يحمل سجلًا إجراميًا في مجال المخدرات.