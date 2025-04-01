حصيلة ضحايا زلزال ميانمار تتجاوز 2700 قتيل.. وتوقعات بارتفاع العدد

(وكالات)

أعلن التلفزيون الصيني بأن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار في 28 مارس الماضي قد تجاوز 2700 شخص.

وقال رئيس وزراء ميانمار، مين أونج هلاينج، إن الزلزال أسفر عن مقتل 2719 شخصًا وإصابة 4521 آخرين، بينما لا يزال 441 شخصًا في عداد المفقودين، وذلك حسبما نقل عنه التلفزيون الصيني.

وأضاف هلاينج، أن التوقعات تشير إلى أن حصيلة القتلى قد تتجاوز 3000 شخص مع استمرار جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين.

في وقت سابق، أكدت سفيرة الصين في ميانمار، ما جيا، مقتل ثلاثة مواطنين صينيين جراء الزلزال، بينما أصيب 14 آخرون.

في خطوة لتكريم الضحايا، أعلن مين أونج هلاينج أمس الاثنين عن بدء فترة حداد عام لمدة أسبوع على أرواح ضحايا الزلزال، في حين تتواصل جهود الإغاثة في مختلف المناطق المتضررة من الكارثة.

هذا الزلزال يُعد من أقوى الزلازل التي ضربت ميانمار في السنوات الأخيرة، وقد ألحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية وأدى إلى تدمير العديد من المنازل والمرافق.