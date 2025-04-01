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صحة غزة : ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 50 ألفا و399 فلسطينيًا

01:06 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 50 ألفا و399 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 114 ألفا و583 مصابا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وتابعت صحة غزة في بيانها، بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 10042 شهيدا و2542 إصابة.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 42 شهيدا و183 إصابة جراء غارات الاحتلال.

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

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