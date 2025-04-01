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ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية إلى 4 شهداء

12:45 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

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بيروت - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية إلى أربعة شهداء وسبعة إصابات.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي اليوم، إن "غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أدت في حصيلة محدثة ثانية إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى أربعة بعد وفاة جريح هذا الصباح متأثرا بجروحه البليغة، ومن بين الشهداء سيدة".

ووفق المركز، "أدت الغارة إلى اصابة سبعة أشخاص بجروح".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أفادت بـ "شن طيران العدو الإسرائيلي غارة فجر اليوم على الضاحية الجنوبية استهدفت مبنى يقع في محيط مجمع الكاظم عند تقاطع صفيرـ معوض وتسببت بإلحاق أضرار في عدد من المباني المجاورة".

وأشارت إلى أن "الغارة استهدفت بصـــــاروخين الطبقات الثلاث الأخيرة من المبنى".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قصف مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية في وقت مبكر اليوم استهدف عضوا في حزب الله كان يساعد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة في هجماتها ضد إسرائيل.

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