إسرائيل تعلن مقتل حسن بدير أحد عناصر حزب الله في هجوم ضاحية بيروت

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن استهداف حسن بدير، أحد عناصر حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني، في غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وزعم جيش الاحتلال في بيان رسمي أن بدير كان "يعمل مؤخرًا على توجيه نشطاء من حركة حماس ومساعدتهم في تنفيذ هجوم خطير ضد المدنيين الإسرائيليين في المستقبل القريب".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن بدير، الذي يعتبر نائب مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله، كان ضمن الأهداف الرئيسية للغارة التي استهدفت أحد المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأدت الغارة إلى مقتل بدير وابنه علي في الهجوم، فيما أصيبت زوجته بجروح خطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي على منزل في الضاحية الجنوبية.