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إصابة سائح روسي ونجاة 30 آخرين.. انفجار قارب سياحي في تايلاند

11:14 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025

انفجار قارب سياحي في تايلاند

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(وكالات)

انفجر قارب سياحي في المياه القريبة من جزيرة مايتون في مقاطعة بوكيت جنوب تايلاند، كان يقل 31 سائحًا من روسيا وكازاخستان، ما أدى إلى إصابة سائح روسي بحروق، فيما نجا بقية الركاب دون إصابات.

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وبحسب المتحدث باسم الشرطة المحلية، فإن الانفجار وقع بينما كان 30 سائحًا قد قفزوا إلى الماء، في حين بقي سائح روسي واحد على متن القارب، ما عرضه لإصابات استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وأكدت السلطات أن جميع السياح الآخرين لم يتعرضوا لأي أذى، وتمت إعادتهم إلى فنادقهم سالمين. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار.

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انفجار قارب سياحي تايلاند إصابة سائح روسي
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