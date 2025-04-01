جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أُطلق من غزة

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية، في منطقة غلاف غزة.

وذكر المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، أنه " تم تفعيل الإنذارات في مستوطنات سديروت، إيفيف، وأور هانير، قبل أن يتمكن سلاح الجو من اعتراض صاروخ اجتاز الحدود من شمال غزة". ولم ترد تقارير عن إصابات أو أضرار حتى الآن.

خطط أوسع للقطاع

في سياق متصل، كشف مسؤول إسرائيلي رفيع لموقع "أكسيوس" الأمريكي أن الاحتلال يعتزم توسيع اجتياحه البري ليشمل نحو 25% من مساحة قطاع غزة خلال الأسابيع القادمة، ضمن ما تسميه إسرائيل "حملة الضغط الأقصى"، بهدف إجبار المقاومة الفلسطينية على تقديم تنازلات تتعلق بملف الأسرى.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن توسع العملية البرية قد يتجاوز الأهداف المعلنة للحرب، وسط مخاوف من أن يتم استخدامه كذريعة للضغط على الفلسطينيين لمغادرة غزة قسرًا. وأضاف التقرير أن الاحتلال بدأ بالفعل في إجبار الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم بعد وقف إطلاق النار في يناير على النزوح مجددًا، عبر تكثيف القصف والتضييق على المناطق السكنية.

وحذر التقرير من أن عدم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن ملف الأسرى ووقف إطلاق النار قد يؤدي إلى اجتياح شامل لغزة، مما يهدد بتهجير ما يقرب من مليوني فلسطيني إلى منطقة ضيقة تُوصف بـ"الإنسانية"، وسط كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع المحاصر.