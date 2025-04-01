بعد الإعلان عنه.. نتنياهو يسحب ترشيح أدميرال سابق لرئاسة جهاز الشاباك

تل أبيب - (د ب أ)

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ترشيح أدميرال سابق لمنصب رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (شين بيت) بعد 24 ساعة فقط من إعلان الترشيح.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه تم إبلاغ الأدميرال إيلي شارفيت بأن نتنياهو "بعد مزيد من التفكير" يدرس طرح في مرشحين آخرين لخلافة رونين بار الذي تنظر المحكمة العليا قرار إقالته من رئاسة الجهاز في الشهر الماضي.

ولم يقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية أي تفسير لتراجعه عن ترشيح شارفيت.

وأشارت وكالة بلوبمرج للأنباء إلى أن بعض أعضاء الائتلاف اليميني الديني الحاكم في إسرئيل أعربوا عن رفضهم لترشيح شارفيت أمس. وأشاروا إلى وجود تقارير عن مشاركته في مظاهرة ضد خطط الحكومة لتعديل النظام القضائي في البلاد في عام 2023.

يذكر أن جهاز الشين بيت يعادل مكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات الولايات المتحدة وجهاز إم 15 في بريطانيا. وفي حين يعتبر الموساد جهاز المخابرات الخارجية لإسرائيل، فإن شين بيت هو جهاز المخابرات الداخلية.

وأثار قرار نتنياهو إقالة بار انتقادات واسعة داخل إسرائيل، حيث قال المنتقدون إن نتنياهو وحكومته الائتلافية يسعيان إلى التخلص من أي مسؤول له رأي معارض لهما.