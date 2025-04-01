الرئيس اللبناني: الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية "إنذار خطير"

بيروت - (د ب أ)

أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارة الاسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء، معتبرا أنها إنذار خطير حول النيات المبيتة ضد لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله: "هذا الإعتداء على محيط بيروت، للمرة الثانية منذ اتفاق 26 نوفمبر الماضي، يشكل إنذاراً خطيراً حول النيات المبيتة ضد لبنان ، خصوصاً في توقيته الذي جاء عقب التوقيع في جدة على اتفاق لضبط الحدود اللبنانية السورية، برعاية مشكورة ومثمنة من قبل المملكة السعودية".

وأضاف:"أتى بعد زيارتنا باريس والتطابق الكامل الذي شهدته، في وجهات النظر مع الرئيس ايمانويل ماكرون".

وقال: "إن التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم دعماً لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا، ومنع أي انتهاك لها من الخارج، أو من مدسوسين في الداخل، يقدمون ذريعة إضافية للعدوان".

وأشار الرئيس إلى أن هذا التمادي "يقتضي مزيداً من الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية المُجمع عليها في خطاب القسم وبيان الحكومة. وهو ما سنجسّده في عملنا وتعاوننا مع الحكومة ورئيسها، لوأد أي محاولة لهدر الفرصة الاستثنائية لإنقاذ لبنان".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط ثلاثة قتلى، وسبع إصابات، جراء غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قصف مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية في وقت مبكر اليوم استهدف عضوا في حزب الله كان يساعد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة في هجماتها ضد إسرائيل.