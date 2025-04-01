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مسؤول إسرائيلي: نتوقع تكثيف الحوثيين هجماتهم على إسرائيل ردًا على الهجمات الأمريكية

12:10 ص الثلاثاء 01 أبريل 2025

هجوم الحوثيين

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وكالات
قالت القناة 14 العبرية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، إن هناك توقعات بأن تكثّف جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية مهاجمة إسرائيل ردا على تصاعد الضربات الأمريكية.
وذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين، أن عدوانا أمريكيا استهدف بغارتين جزيرة كمران غربي مدينة الحديدة.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها حتى يتأكد أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" لا يشكلون تهديدا لحرية الملاحة.
وقال ترامب، إن الضربات الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين دمرت الحوثيين المدعومين من إيران، مشيرا إلى أن "العديد من قادة الحوثيين ومقاتليهم لم يعودوا موجودين".
وشدد ترامب، على أن ما هو قادم سيكون أشد ألما سواء للجماعة اليمنية أو لرعاتهم في إيران، مضيفا "نستهدف الحوثيين ليلا ونهارا بقوة متزايدة والخيار أمامهم واضح أن يوقفوا استهداف سفننا وسنتوقف عن ضربهم".

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