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حزب الله: لا نتدخل في سوريا ونتوقع أن تنشأ مقاومة ضد إسرائيل هناك

11:48 م الأحد 09 مارس 2025

الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم

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وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الأحد، إن الأجواء غير مستقرة في سوريا ومن المبكر معرفة ما ستؤول إليه الأوضاع هناك.

وأشار قاسم، إلى أنه يتمنى لسوريا الاستقرار والتفاهم بين كل القوى الموجودة لبناء نظام سوري قوي، مؤكدا على أن حزب الله ليس له تدخل في سوريا ولا يستبعد أن تنشأ مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي فيها.

وتشهد مناطق الساحل السوري توترات أمنية منذ أيام، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وكشفت مصادر مقربة من إدارة الأمن العام السورية عن رفع قوات وزارة الدفاع السورية والأمن العام الجاهزية الكاملة في عموم المحافظات السورية.

وقالت المصادر إن "الجيش العربي السوري أعلن التعبئة العسكرية العامة لقواته في عدة محافظات سورية".

وأضافت المصادر "تستعد خلايا تابعة للنظام السوري السابق في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة ودير الزور والساحل السوري لعمليات تخريبية مساندة لفلول النظام في محافظتي طرطوس واللاذقية".

وفي العاصمة دمشق تشهد المدينة حالة انتشار أمني كبير، فقد وضعت إدارة الأمن العام العديد من الحواجز على مداخل المدينة من الجهة الغربية وانتشار أمني في الساحات وسيارات تابعة للأمن العام تجوب الشوارع.

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