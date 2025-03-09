محافظ اللاذقية: تم إيقاف عدد من مرتكبي التجاوزات وإحالتهم للتحقيق لمحاسبتهم وفق القانون

وكالات

قال محافظ اللاذقية السورية محمد عثمان، الأحد، إن السلطات تعمل على تمشيط مناطق عدة وملاحقة فلول النظام البائد والقضاء عليهم، مؤكدا أن هناك تحسن ملحوظ في الوضع الأمني بمدينة اللاذقية والقرى المحيطة بها.

وأشار عثمان في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أنه تم إيقاف عدد من مرتكبي التجاوزات وإحالتهم للتحقيق لمحاسبتهم وفق القانون، موضحا أن السلطات السورية تسعى لتأمين المحافظة وسكانها وإعادة الأمن والاستقرار لمختلف مناطقها.

وأكد عثمان، أنه تم القبض على عدد ممن شاركوا في هجمات على مقار أمنية وحكومية أو في اشتباكات مع الأمن، مضيفا "نحن جاهزون للمساهمة في تحقيق غايات وأهداف اللجان التي أعلن رئيس الجمهورية عن تشكيلها".

وأوضح محافظ اللاذقية، أن "خط الكهرباء الرئيسي بالمحافظة تعرض لتخريب ونعمل على إعادته للخدمة".