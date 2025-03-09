إعلان

محافظ اللاذقية: تم إيقاف عدد من مرتكبي التجاوزات وإحالتهم للتحقيق لمحاسبتهم وفق القانون

11:40 م الأحد 09 مارس 2025

اللاذقية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال محافظ اللاذقية السورية محمد عثمان، الأحد، إن السلطات تعمل على تمشيط مناطق عدة وملاحقة فلول النظام البائد والقضاء عليهم، مؤكدا أن هناك تحسن ملحوظ في الوضع الأمني بمدينة اللاذقية والقرى المحيطة بها.

وأشار عثمان في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أنه تم إيقاف عدد من مرتكبي التجاوزات وإحالتهم للتحقيق لمحاسبتهم وفق القانون، موضحا أن السلطات السورية تسعى لتأمين المحافظة وسكانها وإعادة الأمن والاستقرار لمختلف مناطقها.

وأكد عثمان، أنه تم القبض على عدد ممن شاركوا في هجمات على مقار أمنية وحكومية أو في اشتباكات مع الأمن، مضيفا "نحن جاهزون للمساهمة في تحقيق غايات وأهداف اللجان التي أعلن رئيس الجمهورية عن تشكيلها".

وأوضح محافظ اللاذقية، أن "خط الكهرباء الرئيسي بالمحافظة تعرض لتخريب ونعمل على إعادته للخدمة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللاذقية محمد عثمان فلول الأسد سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمريكا.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 5 أشخاص في جنوب بنسلفانيا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ظاهرتان فلكيتان فريدتان في منتصف وآواخر شهر رمضان.. تعرف عليهما