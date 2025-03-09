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المكسيك.. احتفالات جماهيرية في العاصمة بتأجيل الرسوم الأمريكية

11:21 م الأحد 09 مارس 2025

المكسيك وأمريكا

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مكسيكو سيتي - (أ ب)

احتشد عشرات الآلاف من الأشخاص في الساحة الرئيسية لمكسيكو سيتي اليوم الأحد، للاحتفال مع الرئيسة كلوديا شينباوم بقرار الولايات المتحدة تأجيل فرض الرسوم الجمركية على العديد من السلع المكسيكية.

ورفع الحشد الأعلام المكسيكية الكبيرة وهتفوا: "المكسيك يجب أن تُحترم!" بينما كانوا يطلقون الشعارات المؤيدة شينباوم.

وقالت الرئيسة أمام الجماهير: "لحسن الحظ، ساد الحوار والاحترام".

يأتي هذا الاحتفال بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على العديد من الواردات المكسيكية لمدة شهر، مشيرا إلى أن شينباوم أحرزت تقدما في مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وكانت شينباوم تخطط للإعلان عن إجراءات انتقامية يوم الأحد، لكنها قررت بدلا من ذلك إقامة احتفال جماهيري ضخم.

ورغم استمرار التهديدات، قالت الرئيسة إنها متفائلة بعدم فرض الرسوم الجمركية على المكسيك، مؤكدة أنها ستواصل التعامل بـ "عقل بارد" في مواجهة ترامب.

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