زيلينسكي: بولندا أكدت تحضيرها لحزم دعم عسكرية لأوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن كييف تسعى لأن تخدم الدبلوماسية جنودها بالخطوط الأمامية، مؤكدا أن إدارته تفعل ما بوسعها لتلبية احتياجات قواته على جبهات القتال.

وأشار زيلينسكي، إلى أنه بحث مع شركاء أوكرانيا حزم الدعم الجديدة وبولندا أكدت تحضيرها لحزم دعم عسكرية، لافتا إلى أنه يتوقع تسريع ألمانيا توريد أنظمة الدفاع الجوي "آيريس تي" وذخيرتها.

وأوضح زيلينسكي، أنه يعلم أن ألمانيا تدرك دورها كإحدى أكبر ركائز الأمن في أوروبا والعالم الحر الحديث، مشيرا إلى أنه يقدر لها ذلك.

وأكد زيلينسكي، أنه أوكرانيا تعمل مع دول الاتحاد الأوروبي لسد النقص الحالي في الإمدادات العسكرية، مضيفا "هولندا مستعدة لمواصلة الاستثمار في إنتاج الأسلحة بأوكرانيا وتحظى بدعم من بلدان شمال أوروبا والبلطيق".

ولفت زيلينسكي، إلى أنه يتوقع حزم دعم واستثمارات جديدة في إنتاج الأسلحة ومبادرات سياسية أخرى.