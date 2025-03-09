واشنطن وموسكو تطالبان بانعقاد مجلس الأمن بسبب الأوضاع في سوريا

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن دبلوماسيين، الأحد، إن واشنطن وموسكو تطلبان من مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع الاثنين بشأن تصاعد العنف في سوريا.

وتشهد مناطق الساحل السوري توترات أمنية منذ أيام، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وكشفت مصادر مقربة من إدارة الأمن العام السورية عن رفع قوات وزارة الدفاع السورية والأمن العام الجاهزية الكاملة في عموم المحافظات السورية.

وقالت المصادر إن "الجيش العربي السوري أعلن التعبئة العسكرية العامة لقواته في عدة محافظات سورية".

وأضافت المصادر "تستعد خلايا تابعة للنظام السوري السابق في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة ودير الزور والساحل السوري لعمليات تخريبية مساندة لفلول النظام في محافظتي طرطوس واللاذقية".

وفي العاصمة دمشق تشهد المدينة حالة انتشار أمني كبير، فقد وضعت إدارة الأمن العام العديد من الحواجز على مداخل المدينة من الجهة الغربية وانتشار أمني في الساحات وسيارات تابعة للأمن العام تجوب الشوارع.