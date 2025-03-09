تقارير: روسيا تقطع خطوط الإمداد عن الجنود الأوكرانيين في كورسك

روسيا تقطع خطوط الإمداد عن الجنود الأوكرانيين في ك

كييف - (د ب أ)

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، نقلا عن جنود أوكرانيين، بأن الوحدات الأوكرانية التي تحتل منطقة كورسك الواقعة غربي روسيا تواجه صعوبات حيث قامت قوات الجيش الروسي بقطع خطوط الإمداد عنها.

وذكر التلفزيون الأوكراني أنه بعد تقدم وحدات روسية بالقرب من مدينة سومي الواقعة شرقي أوكرانيا، فإنها تمكنت من السيطرة على طرق الإمداد التي تمر عبر المنطقة.

ووفقا للجنود الأوكرانيين، استخدم الجيش الروسي طائرات مسيرة لا يمكن التشويش على تردداتها.

ونظرا لأن هذه الطائرات المسيرة تحلق فوق طرق الإمداد ليلا ونهارا، "متعقبة" الإمدادات، أصبح تزويد القوات في الخطوط الأمامية بالإمدادات أكثر صعوبة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن وضع الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون بالقرب من كورسك تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

وذكرت وكالة "أونيان" بأن نحو 1000 جندي أوكراني باتوا مهددين بالتطويق عقب تقدم القوات الروسية.

ولم يصدر أي بيان رسمي من هيئة الأركان العامة في كييف.