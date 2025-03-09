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حماس: قطع الكهرباء ووقف المساعدات يعد عقابًا جماعيًا وجريمة حرب

10:16 م الأحد 09 مارس 2025

شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة

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وكالات
أدانت حركة حماس، الأحد، قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة بعد أن حرمها من الغذاء والدواء والماء، مؤكدة أن قطع الكهرباء وإغلاق المعابر ووقف المساعدات والإغاثة والوقود وتجويع الفلسطينيين يعد عقابا جماعيا وجريمة حرب.
وأشارت حماس، إلى أن ممارسات الاحتلال تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقات الموقعة وتجاوزا لكل القوانين والأعراف الإنسانية، موضحة أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم محاولا فرض خريطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية.
وحذرت حماس، الاحتلال من مواصلة الجرائم، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يرضخوا لضغوط الاحتلال.
وشددت حماس، على أن لا طريق سوى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق وبدء مفاوضات المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن أي محاولة للمماطلة في الاتفاق هي إضاعة للوقت وتلاعب بمصير الأسرى.

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