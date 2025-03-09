تركيا تمنع مشاركة إسرائيل في تدريبات لحلف الناتو

تل أبيب - (د ب أ)

أفادت تقارير تلقتها وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس، اليوم الأحد، أن تركيا منعت إسرائيل من المشاركة في التدريبات السنوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن "المرونة والاستعداد للطوارئ".

وجاء القرار التركي رغم عقد اجتماع قبل حوالي أسبوعين بين دبلوماسيين إسرائيليين وفريق تنسيق التدريبات التابع لحلف شمال الأطلسي، ووفد بلغاريا لدى الحلف، وفقا لما ذكره موقع صحيفة يديعوت أحرونوت على الإنترنت (واي نت).

وأشارت التقارير إلى أن الاجتماع شهد حماسا كبيرا لمشاركة إسرائيل.