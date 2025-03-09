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الأمين العام لحزب الله: لا يوجد اتفاق سري مع إسرائيل أو بنود تحت الطاولة

10:04 م الأحد 09 مارس 2025

الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم

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وكالات
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل واضح ولا يوجد اتفاق سري أو بنود تحت الطاولة.
وأشار قاسم، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل جزء من القرار 1701 وعلى إسرائيل الانسحاب من لبنان، مؤكدا أن حزب الله التزم باتفاق وقف إطلاق النار وخرج من جنوب نهر الليطاني.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد جندي وإصابة شخصين خلال اعتداءات العدو الإسرائيلي في كفركلا جنوبي لبنان.

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حزب الله لبنان اسرائيل نعيم قاسم
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