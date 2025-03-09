الشرع: سنعلن تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، إن إدارته مصممة على المضي قدما نحو المستقبل الذي يليق بالشعب السوري، لافتا إلى أنه سيعلن تشكيل لجنة عليا لحماية السلم الأهلي.

وأكد الشرع، أن سوريا لن تسمح لأي قوى خارجية أو محلية بجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية.

وأوضح الشرع، أنه يعلم أن المخاطر التي تواجهها البلاد اليوم ليست تهديدات عابرة، مؤكدا أنها مخططات لزرع الفتنة وعدم الاستقرار في البلاد.

وأشار الشرع، إلى أن النظام الساقط "ناظم الرئيس السوري السابق بشار الأسد" خلف جراحات عميقة من الصعوبة أن تندمل، مضيفا "علينا أن نكون أقوياء في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية".

وشدد الشرع، على أن إدارته لن تتسامح مع فلول النظام وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم، كما ستحاسب كل من تورط في دماء المدنيين وتجاوز صلاحيات الدولة.

وشدد الشرع، على أن سوريا ستظل موحدة، مشيرا إلى أن إدارته لن تسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي، وكذلك تجرم أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون بلادها.