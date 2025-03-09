الشرع: المخاطر التي نواجهها هي مخططات لزرع الفتنة وعدم الاستقرار في البلاد

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، إنه يعلم أن المخاطر التي تواجهها البلاد اليوم ليست تهديدات عابرة، مؤكدا أنها مخططات لزرع الفتنة وعدم الاستقرار في البلاد.

وأشار الشرع، إلى أن النظام الساقط "ناظم الرئيس السوري السابق بشار الأسد" خلف جراحات عميقة من الصعوبة أن تندمل، مضيفا "علينا أن نكون أقوياء في مواجهة من يحاول أن يثير النعرات الطائفية".

وأكد الشرع، أن إدارته لن تتسامح مع فلول النظام وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم، كما ستحاسب كل من تورط في دماء المدنيين وتجاوز صلاحيات الدولة.

وشدد الشرع، على أن سوريا ستظل موحدة، مشيرا إلى أن إدارته لن تسمح بالعبث بالوحدة الوطنية أو السلم الأهلي، وكذلك تجرم أي دعوة أو نداء للتدخل في شؤون بلادها.