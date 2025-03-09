إعلان

الداخلية السورية: استلام السلاح من وجهاء ريف حماة وتعزيزات لضبط الأمن

08:13 م الأحد 09 مارس 2025

وزارة الداخلية السورية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة الأمن العام استلمت السلاح من وجهاء منطقة وادي العيون في ريف حماة، وذلك تنفيذًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن إدارة الأمن العام أرسلت تعزيزات إضافية إلى ريف حماة بهدف ضبط الأمن وإعادة الاستقرار.

من جانبها، أكدت الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية نشر حواجز في اللاذقية للإشراف على عمل الوحدات العسكرية ومراقبة أدائها.

وأشارت إلى أنه تم رصد تجاوزات فردية في المنطقة، وأنه سيتم محاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية السورية ريف حماة الشرطة العسكرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"لا تخافوا".. الأنفاق: إجراء اختبارات سحب الدخان بالمونوريل هذه الأيام
أزمة جديدة لسائق نقل ذكي مع راكبة روسية.. والأمن يكشف التفاصيل
رسميًا.. فرض 15% زيادة على الإيجارات القديمة لهذه الفئة