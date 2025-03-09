الداخلية السورية: استلام السلاح من وجهاء ريف حماة وتعزيزات لضبط الأمن

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن إدارة الأمن العام استلمت السلاح من وجهاء منطقة وادي العيون في ريف حماة، وذلك تنفيذًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن إدارة الأمن العام أرسلت تعزيزات إضافية إلى ريف حماة بهدف ضبط الأمن وإعادة الاستقرار.

من جانبها، أكدت الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية نشر حواجز في اللاذقية للإشراف على عمل الوحدات العسكرية ومراقبة أدائها.

وأشارت إلى أنه تم رصد تجاوزات فردية في المنطقة، وأنه سيتم محاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون.