عائلات الأسرى في غزة تغلق شارع بتل أبيب احتجاجًا على عرقلة صفقة التبادل

وكالات

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن عائلات الأسرى في غزة قامت بإغلاق شارع بيغن في تل أبيب، احتجاجا على عرقلة صفقة التبادل من قبل الحكومة الإسرائيلية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته تخوض القتال على 7 جبهات، مشدداً على عزم إسرائيل تحقيق النصر والوصول إلى جميع أهداف الحرب.

وأضاف أن الهدف الرئيسي هو القضاء على القدرات العسكرية والسياسية لحركة حماس وضمان عدم تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل.