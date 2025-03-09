الاحتلال يعين آفي دوفرين متحدثًا رسميًا باسم الجيش

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير عين آفي دوفرين متحدثًا رسميًا باسم الجيش، فيما صدق وزير الدفاع يسرائيل كاتس على التعيين.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته تخوض القتال على 7 جبهات، مشدداً على عزم إسرائيل تحقيق النصر والوصول إلى جميع أهداف الحرب.

وأضاف أن الهدف الرئيسي هو القضاء على القدرات العسكرية والسياسية لحركة حماس وضمان عدم تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل.