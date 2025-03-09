بن غفير: نرحب بقطع الكهرباء عن غزة

وكالات

رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير بقطع إمدادات الكهرباء عن غزة، داعيا إلى فصل محطة معالجة المياه العادمة في القطاع.

كان وزير الطاقة الإسرائيلي أعلن عن قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة، في خطوة تأتي في إطار التصعيد العسكري المستمر.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تخوض القتال على 7 جبهات، مشدداً على عزم إسرائيل تحقيق النصر والوصول إلى جميع أهداف الحرب.

وأضاف أن الهدف الرئيسي هو القضاء على القدرات العسكرية والسياسية لحركة حماس وضمان عدم تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل.