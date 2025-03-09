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إيران: لن نناقش تفكيك برنامجنا النووي ولكن قد نبحث المخاوف العسكرية

05:45 م الأحد 09 مارس 2025

علم ايران

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وكالات

أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن طهران لن تناقش تفكيك برنامجها النووي، ولكنها قد تكون مستعدة لإجراء محادثات بشأن المخاوف المتعلقة باستخدامه لأغراض عسكرية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يسعى إلى إلحاق الضرر بإيران، واصفًا الشعب الإيراني بالرائع، لكنه أشار إلى أنه يفضل التفاوض على اتفاق معها، رغم عدم تأكده من اتفاق الجميع على ذلك.

وأكد ترامب أنه في حال اضطرت الولايات المتحدة إلى التدخل عسكريًا ضد إيران، فسيكون ذلك "أمرًا فظيعًا عليها".

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