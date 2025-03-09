ترامب: كنت الأكثر صرامة مع روسيا وبوتين يشهد على ذلك

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان الأكثر صرامة في التعامل مع روسيا، مستشهدًا بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي شخص ذكي وصعب المراس، مشيرًا إلى أنه حصل على الأموال من الولايات المتحدة بسهولة.

وفيما يتعلق بإيران، أكد ترمب أنه لا يسعى إلى إلحاق الضرر بها، واصفًا الشعب الإيراني بالرائع، لكنه أشار إلى أنه يفضل التفاوض على اتفاق معها، رغم عدم تأكده من اتفاق الجميع على ذلك.

وأكد ترامب أنه في حال اضطرت الولايات المتحدة إلى التدخل عسكريًا ضد إيران، فسيكون ذلك "أمرًا فظيعًا عليها".