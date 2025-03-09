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ترامب: أفضل التفاوض مع إيران والتدخل العسكري سيكون "كارثيا" عليها

05:25 م الأحد 09 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي شخص ذكي وصعب المراس، مشيرًا إلى أنه حصل على الأموال من الولايات المتحدة بسهولة.

وأضاف ترامب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أنه كان الأكثر صرامة في التعامل مع روسيا، مستشهدًا بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بإيران، أكد ترمب أنه لا يسعى إلى إلحاق الضرر بها، واصفًا الشعب الإيراني بالرائع، لكنه أشار إلى أنه يفضل التفاوض على اتفاق معها، رغم عدم تأكده من اتفاق الجميع على ذلك.

وأكد ترامب أنه في حال اضطرت الولايات المتحدة إلى التدخل عسكريًا ضد إيران، فسيكون ذلك "أمرًا فظيعًا عليها".

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي روسيا فلاديمير بوتين
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