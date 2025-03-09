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ترامب: مشروع قانون الضرائب المقبل سيكون ذا أهمية كبيرة

04:56 م الأحد 09 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تعمل على تقديم حوافز ضريبية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الضرائب المقبل سيكون ذا أهمية كبيرة.

وأضاف ترامب، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، أن الولايات المتحدة استعادت مكانتها وتحظى مجددًا بالاحترام.

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه لم يستبعد ترمب احتمال ارتفاع الرسوم الجمركية بمرور الوقت، معتبرًا أن ما تقوم به بلاده هو استعادة أموالها بعد تعرضها للنهب من قبل دول وشركات حول العالم.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون الضرائب
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