إعلان

دمشق تشكل لجنة وطنية للتحقيق في أحداث الساحل

04:35 م الأحد 09 مارس 2025

سوريا أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت الرئاسة السورية عن قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، مؤكدة أن مهامها تشمل الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذه الأحداث.

وأضافت الرئاسة أن اللجنة ستتولى التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، إضافة إلى الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش، مع تحديد المسؤولين عنها.

وشددت الرئاسة على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة لضمان إنجاز مهامها بكفاءة، مؤكدة أن اللجنة ستعمل وفق معايير الشفافية والحيادية، وسترفع تقاريرها بشكل دوري عن مجريات التحقيق ونتائجه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الساحل السوري سوريا العلويين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة