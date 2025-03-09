دمشق تشكل لجنة وطنية للتحقيق في أحداث الساحل

وكالات

أعلنت الرئاسة السورية عن قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، مؤكدة أن مهامها تشمل الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذه الأحداث.

وأضافت الرئاسة أن اللجنة ستتولى التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، إضافة إلى الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش، مع تحديد المسؤولين عنها.

وشددت الرئاسة على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع اللجنة لضمان إنجاز مهامها بكفاءة، مؤكدة أن اللجنة ستعمل وفق معايير الشفافية والحيادية، وسترفع تقاريرها بشكل دوري عن مجريات التحقيق ونتائجه.