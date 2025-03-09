المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى: من الممكن إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس

وكالات



نقلت شبكة "سي إن إن" عن المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر قوله، إن "الاجتماع مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان مفيدًا جدًا".



وأضاف بولر، "أعتقد أن بإمكاننا إطلاق سراح كل الأسرى وليس الأمريكيين فقط".



وأشار بولر، إلى أنه من غير المعروف هل سيتفاوض مع حماس مجددًا، قائلًا: "أحيانًا أكون في المنطقة وقد ألتقي بهم".



وذكر المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى القلق الإسرائيلي بشأن المحادثات المباشرة التي يجريها مع حركة حماس، قائلًا " أتفهم هذا القلق".



ومن جانبها، قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إنها تعاملت بـ"إيجابية ومرونة كبيرة" خلال لقاءات عُقدت بين مسؤولي الحركة والمبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى بولر



كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن هناك تقدم ملموس في المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة حماس.



وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس السبت، بأن أمريكا اقترحت أن تطلق حماس سراح 10 من الأسرى الأحياء لديها مقابل تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهرين، مشيرة إلى أن المحادثات تجري دون مشاركة إسرائيل.