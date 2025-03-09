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اليابان: السيطرة على حرائق الغابات المستعرة في مدينة أوفوناتو بعد 11 يوما

03:33 م الأحد 09 مارس 2025

اليابان

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(د ب أ)

أعلنت مدينة أوفوناتو بشمال شرق اليابان اليوم الأحد احتواء حرائق الغابات الهائلة التي اندلعت في المدينة الواقعة في مقاطعة إيواتي في 26 فبراير.

وفي اليوم نفسه، رفعت المدينة أيضا أمر الإجلاء لإجمالي 882 شخصا من 361 أسرة في أربع مناطق، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

ولا يزال أمر الإجلاء ساري المفعول لإجمالي 2424 شخصا من 979 أسرة وتدرس المدينة رفعه بالنسبة لعدد أكبر من الأشخاص أثناء مراقبة تقدم أعمال ترميم البنية التحتية.

وكان الحريق قد أتى على نحو 2100 هكتار (5190 فدانا) من الغابات في مدينة أوفوناتو منذ اشتعاله.

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اليابان حرائق الغابات مدينة أوفوناتو
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