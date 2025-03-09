مستشار ألمانيا المحتمل يدعو إلى تعزيز الردع النووي المشترك في أوروبا

(د ب أ)

دعا زعيم الاتحاد المسيحي والمستشار الألماني المحتمل، فريدريش ميرتس، إلى تعزيز الردع النووي المشترك في أوروبا.

يذكر أن الاتحاد المسيحي الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، حصد أعلى نسبة من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.

وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، قال ميرتس إنه ينبغي مناقشة مسألة المشاركة النووية مع فرنسا والمملكة المتحدة.

وتُعدّ المشاركة النووية جزءًا من مفهوم الردع داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو"، حيث تمنح الولايات المتحدة بعض شركائها في الحلف، ومن بينهم ألمانيا، إمكانية الوصول إلى القنابل النووية في حال نشوب حرب. وتحتفظ القوات المسلحة الألمانية بطائرات مخصصة لنقل القنابل النووية الأمريكية إلى أهدافها.

وأشار ميرتس إلى أنه أجرى محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الردع النووي، قائلاً: "نريد أولًا توحيد تصوراتنا بشأن هذا الموضوع."

وأضاف ميرتس:"ينبغي أن نُشرك المملكة المتحدة أيضًا. لدينا قوتان نوويتان في أوروبا، هما فرنسا والمملكة المتحدة." وشدد ميرتس على أن هذه المحادثات يجب أن يتم إجراؤها في إطار استكمال المظلة النووية الأمريكية "التي نريد بطبيعة الحال الحفاظ عليها."

وأوضح ميرتس أن ألمانيا " لن تتمكن ولن يُسمح لها بامتلاك أسلحة نووية، نظرا لأن ألمانيا تخلت صراحة عن امتلاك الأسلحة النووية بنفسها، وسيظل هذا الموقف قائمًا "، مشيرًا إلى وجود ما لا يقل عن معاهدتين لا تسمحان لألمانيا بالقيام بذلك، بما في ذلك معاهدة اثنين زائد أربعة لعام 1990.