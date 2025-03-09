بعد وفاة طفلة.. وزير الداخلية التركي يتعهد بتطبيق قانون لجمع الكلاب الضالة

(أ ب)

تعهد وزير الداخلية التركي، اليوم الأحد، بتطبيق قانون لجمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع بشكل كامل، وذلك عقب وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين بعد تعرضها لهجوم من كلاب ضالة في مدينة قونيا بوسط تركيا.

وأقر البرلمان، في الصيف الماضي، القانون الذي أطلقت عليه جماعات رعاية الحيوان اسم "قانون المذبحة"، ولكن السلطات البلدية لم تنفذه إلا جزئيا، إن تم تنفيذه أصلا.

وقال وزير الداخلية التركي، على يرلي كايا، في رسالة مصورة تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "إما أن يقوموا بهذا العمل أو سأستخدم كل الصلاحيات التي يمنحني إياها القانون على أكمل وجه".

ولقيت رنا السلجي حتفها بعد تعرضها لهجوم من الكلاب الضالة في مدينة قونيا أمس الأول الجمعة، حيث أثارت وفاتها موجة جديدة من الغضب بشأن أربعة ملايين كلب ضال تجوب الشوارع والمناطق الريفية في تركيا، بحسب تقديرات الحكومة.

وتم فتح تحقيق جنائي في أعقاب وفاة الطفلة، فيما بدأ عمال البلدية في قونية في جمع الكلاب.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس السبت، إن الحكومة "تتخذ خطوات حازمة لضمان تنفيذ القانون".

ويخشى محبو الحيوانات أن يؤدي القانون إلى قتل الكلاب أو إيداعها في ملاجئ مهملة ومكتظة.

وعند إقرار القانون، تعهد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بأن البلديات التي يديرها لن تنفذ عمليات جمع الكلاب الضالة.