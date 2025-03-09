الأمن السوري يعلن العثور على مقبرة جماعية لعناصر الشرطة بقرداحة (فيديو)

(وكالات)

أفاد مصدر أمني في محافظة اللاذقية لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، بالعثور على مقبرة جماعية تضم عدداً من عناصر الأمن العام والشرطة بالقرب من مدينة القرداحة.

وذكرت وكالة "سانا" أن عناصر من فلول النظام السابق ارتكبت مجزرة بحق القوى الأمنية والشرطية في القرداحة، حيث تم العثور على الجثامين داخل مقبرة جماعية.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال بدء تنفيذ المرحلة الثانية من العملية العسكرية التي تهدف إلى ملاحقة فلول النظام السابق في ريف الساحل السوري، في إطار جهود فرض الأمن والاستقرار.

مشاهد أولية من العثور على مقبرة جماعية تضم عدداً من قوات الأمن العام الذين غدرت بهم فلول النظام البائد أثناء تأديتهم لعملهم، ثم قامت بدفنهم بمقبرة جماعية في أحد أودية مدينة القرداحة.#سانا pic.twitter.com/L6KdYFn3MC — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 9, 2025

وانتشرت قوات الأمن في مناطق الساحل السوري، وتمكنت من فرض السيطرة على عدة مواقع شهدت مواجهات عنيفة، تعد الأعنف منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر الماضي.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت العمليات العسكرية في الساحل عن مقتل 745 مدنيا، بينما لقي 125 عنصرًا من قوات الأمن ووزارة الدفاع مصرعهم، إلى جانب 148 مسلحًا من فلول النظام السابق. في حين أعلن الأمن العام السوري اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات خلال العمليات الأمنية.