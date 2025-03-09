مسؤولون أمريكيون: لا توجد علاقة مباشرة بين وقف التبادل الاستخباري مع أوكرانيا والهجمات الروسية

وكالات

نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، "لا مؤشر على أن وقف التبادل الاستخباري مع أوكرانيا كان له تأثير مباشر على هجمات روسيا".

وأشار المسؤولون، إلى أن هجمات روسيا على أوكرانيا مؤخرًا خُطط لها على الأرجح قبل وقف أمريكا للتبادل الاستخباري.

وأضافوا، "هناك تفاؤل بإمكانية استئناف تدفق الأسلحة والتبادل الاستخباري مع أوكرانيا الأسبوع المقبل"، وتابعوا: "نواصل تقديم المعلومات الاستخبارية لأوكرانيا لأغراض الدفاع عن النفس".

وأفادت "إن بي سي"، بأن الولايات المتحدة تقدم معلومات استخبارية لأوكرانيا دون تمكينها من توجيه ضربات استباقية لروسيا، حسب ما نقلته عن مسؤولين أمريكيين.

وقال المسؤولون، "نحذر أوكرانيا عندما تظهر المعلومات الاستخبارية أن الروس يستعدون لشن هجوم".

وقالت السلطات العسكرية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن الجيش الروسي حاول استعادة السيطرة على بلدة سودجا التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك بغرب روسيا عن طريق إرسال جنود عبر خط أنابيب للغاز.

وفي وقتٍ سابق، أوقفت الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، في خطوة من شأنها أن تعيق قدرة الجيش الأوكراني على استهداف القوات الروسية.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أنه تم تجميد قنوات الاستخبارات مع الجانب الأوكراني بالكامل. كما أشاروا إلى أن تعاون المخابرات الأمريكية ضروري من أجل تمكين القوات الأوكرانية من تحديد الأهداف الروسية وضربها، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الأربعاء الماضي.