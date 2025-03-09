جهاز الخدمة السرية يطلق النار على مسلح قرب البيت الأبيض

(وكالات)

أطلقت عناصر من جهاز "الخدمة السرية الأمريكية"، اليوم الأحد، النار على رجل مسلح بالقرب من البيت الأبيض، وذلك وفقًا لما أعلنته الوكالة الأمنية.

وأكدت الخدمة السرية أن الرجل، الذي يُعتقد أنه كان في طريقه من ولاية إنديانا إلى العاصمة واشنطن، تم الإبلاغ عنه من قبل الشرطة المحلية باعتباره يشكل خطرًا على نفسه ولديه ميول انتحارية.

وبحسب البيان، تمكن عناصر الأمن من تحديد موقع سيارته في محيط البيت الأبيض، حيث رصدوه قريبًا منها وهو يحمل سلاحًا ناريًا.

ووفقًا لتصريحات أنتوني جولييلمي، رئيس الاتصالات بالخدمة السرية، فإنه "عند اقتراب الضباط، أشهر الرجل سلاحه، مما أدى إلى مواجهة مسلحة أطلق خلالها أفراد الخدمة السرية النار عليه".

وقد تم نقل الرجل إلى المستشفى، فيما لم يتم الكشف عن حالته الصحية حتى الآن. وأكدت الوكالة أنه لم يصب أي من عناصرها بأذى خلال الحادث.

من جانبه، يتولى فريق تحقيقات القوة التابع لقسم الشؤون الداخلية في شرطة العاصمة واشنطن التحقيق في الواقعة، باعتباره الجهة المسؤولة عن التحقيق في جميع حوادث إطلاق النار التي يتورط فيها رجال الأمن في العاصمة الأمريكية.

ولم يكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متواجدًا في البيت الأبيض وقت وقوع الحادث، حيث كان يقضي وقته في مقر إقامته في مارالاجو بولاية فلوريدا.