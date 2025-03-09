وزارة الدفاع السورية تعلن بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية

(وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، بدء المرحلة الثانية، من العملية العسكرية لملاحقة فلول نظام الرئيس السابق بشار الأسد، واستعاد السيطرة الأمنية على المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد حسن عبد الغني، في مقطع فيديو، نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" إن القوات العسكرية والأجهزة الأمنية بدأت المرحلة الثانية من العملية العسكرية، وذلك بعد استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل.

وأوضح العقيد عبد الغني، أن هذه المرحلة تستهدف ملاحقة فلول وضباط النظام البائد في المناطق الريفية والجبال، في إطار جهود استكمال تأمين البلاد.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال في بيان، إن عدد القتلى منذ اندلاع أحداث الساحل السوري ارتفعت إلى إلى 1018 شخصًا.



ووفقًا للمرصد، فإن المجازر التي شهدتها المنطقة أسفرت عن مقتل 745 مدنيًا، بينما لقي 125 عنصرًا من قوات الأمن ووزارة الدفاع مصرعهم، إلى جانب 148 مسلحًا من فلول النظام السابق.