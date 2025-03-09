بسبب فيديو صوره باكستاني.. الأمن السعودي يعتقل 6 مقيمين مصريين في الرياض

(وكالات)

الأمن العام السعودي يعلن القبض على مقيمين ومواطنين في قضايا شجار وترويج مخدرات

كشف الأمن العام السعودي، اليوم الأحد، عن القبض على ستة مقيمين من الجنسية المصرية في الرياض.

وقال الأمن العام السعودي، إن الموقوفين ظهروا في مقطع فيديو متداول أثناء مشاجرة نشبت بينهم في مكان عام.

كما ألقى الأمن القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية قام بتوثيق ونشر مقطع المشاجرة، وذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وفي منطقة حائل، ألقت السلطات القبض على سائقي مركبتين ظهرا في محتوى مرئي متداول إثر تصادم متعمد بين مركبتيهما بسبب خلاف بينهما، حيث باشرت دوريات الأمن الواقعة في حينها.