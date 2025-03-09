إن بي سي: أمريكا تقدم معلومات استخبارية لأوكرانيا دون تمكينها من ضرب روسيا

وكالات

نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة تقدم معلومات استخبارية لأوكرانيا دون تمكينها من توجيه ضربات استباقية لروسيا.

وأضافوا: "نحذر أوكرانيا عندما تظهر المعلومات الاستخبارية أن الروس يستعدون لشن هجوم".

وأشار المسؤولون، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح لمساعديه أن توقيع أوكرانيا صفقة المعادن لن يكفي لاستئناف المساعدات.

وأوضح المسؤولون، أن ترامب يريد تغييرًا في موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بما في ذلك استعداده للتنازل عن أراضٍ لروسيا.

وتابعوا، ترامب يريد أن يقوم زيلنسكي بخطوات نحو الانتخابات وربما التنحي عن منصبه.

وفي سياق متصل، نقلت الشبكة ذاتها عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الأوكرانيون أحرزوا تقدمًا إيجابيًا و"نتطلع إلى المزيد".

وفي وقتٍ سابق، أوقفت الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، في خطوة من شأنها أن تعيق قدرة الجيش الأوكراني على استهداف القوات الروسية.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أنه تم تجميد قنوات الاستخبارات مع الجانب الأوكراني بالكامل. كما أشاروا إلى أن تعاون المخابرات الأمريكية ضروري من أجل تمكين القوات الأوكرانية من تحديد الأهداف الروسية وضربها، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، الأربعاء الماضي.

فيما لفت أحد المسؤولين إلى أن واشنطن تتبادل معلومات الاستخبارات عن روسيا وأوكرانيا مع حلفائها ومنهم المملكة المتحدة.

كما علقت أمريكا المساعدات العسكرية لأوكرانيا، على خلفية المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.