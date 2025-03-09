حظر محتمل للسفر.. أمريكا تجري مراجعة شاملة لبرامج التأشيرات

وكالات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، إن الوزارة "تجري مراجعة كاملة لجميع برامج التأشيرات"، وسط تقارير عن حظر سفر جديد وشيك.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء مجلس الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو، في أمر تنفيذي صدر يوم نصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، بتجميع قائمة بالدول التي "تفتقر إلى المعلومات المتعلقة بالفحص والتدقيق إلى الحد الذي يبرر تعليقًا جزئيًا أو كليًا لقبول المواطنين من تلك الدول". وينص الأمر التنفيذي على القيام بذلك في غضون 60 يومًا.

وقالت تامي بروس، إن "الوزارة تقوم بمراجعة كاملة لجميع برامج التأشيرات وفقًا للتوجيهات الواردة في هذا الأمر التنفيذي وتنفيذها وفقًا لأولويات الإدارة".

ولم تذكر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بمزيد من التفاصيل، موضحة أنهم "لا يعلقون على المداولات أو الاتصالات الداخلية".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي مطلع قوله، إن أفغانستان قد تكون من بين الدول المشمولة بالحظر.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الحظر قد يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت القرارات النهائية بشأن الدول والتوقيت قد اتخذت بعد.

كما نقلت الشبكة ذاتها عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، إنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن حظر السفر المحتمل، وأي شخص يدعي خلاف ذلك لا يعرف ما يتحدث عنه".

ويُذكر أن ترامب في ولايته الأولى، منع المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وهي السياسة التي شهدت تحديات قضائية قبل أن يلغيها الرئيس السابق جو بايدن عندما تولى منصبه في عام 2021.