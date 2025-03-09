باكستاني يقتل جاره في رمضان والسبب: حذفه من جروب واتساب

(وكالات)

أقدم رجل باكستاني على قتل مسؤول مجموعة عبر تطبيق "واتساب" بعد أن قام الأخير بحذفه منها، وفق ما أفادت به الشرطة في مدينة بيشاور، عاصمة ولاية خيبر بختونخوا.

ووفقًا لتقرير اطلعت عليه وكالة أنباء "فرانس برس"، نشب خلاف بين القاتل، المدعو أشفق، والضحية مشتاق أحمد، أدى إلى حذف الأول من المجموعة التي تضم جيران الحي.

وبعد اتفاقهما على لقاء مصالحة بحضور أقاربهما، تطور الموقف بشكل مأساوي عندما أطلق أشفق النار على الضحية ردًا على إقصائه من المجموعة.

وأفاد ضابط الشرطة نور والي بأن السلطات ألقت القبض على الجاني ووجهت إليه تهمة القتل، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث شائعة في الولاية، حيث تُستخدم الأسلحة النارية لحل النزاعات القبلية والتجارية والخلافات الشخصية.

وتعاني الولاية من انتشار مواثيق الشرف القبلية وتداول كميات كبيرة من الأسلحة، مما يجعل أي نزاع صغير قابلًا للتحول إلى أعمال عنف دموية، دون قدرة السلطات المحلية على السيطرة بشكل فعال على هذه الظواهر المتكررة.