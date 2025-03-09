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وزير إسرائيلي: لا نملي على الأمريكيين أفعالهم ولديهم مواطنون أسرى لدى حماس

02:01 م الأحد 09 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات


نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الوزير زئيف إلكين قوله، "لا نملي على الأمريكيين أفعالهم ولديهم مواطنون أسرى لدى حركة حماس".


وأضاف إلكين، "ننسق جميع إجراءاتنا مع الأمريكيين وخطوطنا معروفة وواضحة".


وقالت حركة حماس، اليوم الأحد، إنها تعاملت بـ"إيجابية ومرونة كبيرة" خلال لقاءات عُقدت بين مسؤولي الحركة والمبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بوهلر.


وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مصدرين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري محادثات مباشرة مع حماس حول إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.


ونقل الموقع عن مصدرين، على دراية مباشرة بالمناقشات، قولهما إن المحادثات التي أجراها المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بوهلر، لم يسبق لها مثيل.


وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس السبت، بأن أمريكا اقترحت أن تطلق حماس سراح 10 من الأسرى الأحياء لديها مقابل تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة شهرين، مشيرة إلى أن المحادثات تجري دون مشاركة إسرائيل.

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