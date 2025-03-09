عشرات الإسرائيليين ينصبون خيامًا أمام وزارة دفاع الاحتلال للمطالبة بصفقة تبادل

وكالات



تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الإسرائيلية من قِبل عائلات الأسرى وعدد من الناشطين للضغط على الحكومة لاستكمال المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بهدف استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.



وشهدت مدينة تل أبيب إقامة عشرات الخيام بالقرب من مقر وزارة الدفاع، مع تعهد المعتصمين بالبقاء في الموقع لأيام، ورفضهم مغادرة المكان حتى يتم تحقيق مطالبهم.



ووفقًا لما بثته القناة 13 الإسرائيلية، فإن الاحتجاجات تأتي بينما لا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة.



وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان "الوقت ينفد، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، فهذا يعد حكمًا بالإعدام على الأسرى".