صدروا في عهد الأسد.. الداخلية السورية تلغي أكثر من خمسة ملايين بلاغ منع سفر

(وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلغاء جميع بلاغات منع السفر التي صدرت خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

النظام السابق لبشا، في خطوة وصفت بأنها إجراء قانوني واسع النطاق يستهدف معالجة قرارات المنع التي طالت ملايين السوريين خلال السنوات الماضية.

ووفقًا لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، فإن الإلغاء يشمل جميع البلاغات المتعلقة بمنع السفر، بما في ذلك الطلبات الخاصة بـالتوقيف والمراجعة والإعلام والتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية "الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".

وأشارت الوكالة إلى أن عدد هذه البلاغات يتجاوز خمسة ملايين و164 ألف بلاغ، ما يعني أن القرار سيؤثر على قطاع واسع من السوريين، سواء داخل البلاد أو خارجها.