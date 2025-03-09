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واشنطن بوست: ويتكوف يتوجه الثلاثاء للدوحة لإجراء محادثات حول وقف النار بغزة

01:25 م الأحد 09 مارس 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات


توقع مسؤول أمريكي، أن يتوجه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن المسؤول.


وستكون هذه أول مفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وتركز على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.


وفي سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس"، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان ويتكوف سيلتقي مسؤولين من حماس أم سيكتفي بلقاء مفاوضين إسرائيليين ووسطاء.


وكان من المفترض أن تبدأ المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة بين إسرائيل وحماس قبل نحو شهر، لكن تل أبيب مازالت تماطل وتطالب بتمديد المرحلة الأولى، الأمر الذي رفضته الحركة.

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